На Днепропетровщине мужчина напал на работников ГСЧС с ножом. В дальнейшем он оказал сопротивление правоохранителям, поэтому полиция была вынуждена применить оружие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровщины.

Что известно о нападении на Днепропетровщине?

Так, 24 августа около 16:00 в Карповской общине мужчина напал с ножом на двух женщин, после чего поджег сено. Возник пожар, что угрожало жизни людей.

Как пишут СВОИ, когда приехали спасатели, пробовал порезать рукава, не давал тушить пожар в сарае. Спасатели пытались его остановить. Водителя пожарного автомобиля ударил в лицо, а начальнику караула порезал руку.

Пожар, который пытались потушить спасатели / фото СВОИ

Чтобы остановить мужчину на место отправились полицейские – они прибыли именно в то время, когда злоумышленник напал с ножом на своего отца и нанес ему ранения.

Мужчина не реагировал на законные требования полицейских, сопротивлялся и нападал на правоохранителей.

Во время прекращения противоправных действий полицейский совершил предупредительные выстрелы в воздух, после чего применил в отношении нарушителя огнестрельное оружие. В результате полученных ранений 42-летний мужчина погиб,

– сообщили в полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначено служебное расследование и сообщено ГБР.

