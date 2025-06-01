Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Яну Титаренко. Зоозащитница отметила, что полиция не отреагировала на преступление должным образом. После поста о бездействии полиции в отделении начали служебную проверку.

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Мужчина изнасиловал собаку в Одесской области

Председатель организации "Закон природы" Яна Титаренко рассказала, что в селе Майоры мужчина издевается над собаками и даже насилует их. По нему уже было несколько обращений в полицию по факту жестокого обращения с животными, но ответа до сих пор не было.

По ее словам, полицейские приезжали на место, но кроме разговоров не совершили никаких действий, чтобы задержать или остановить преступника.

Только после огласки в социальных сетях о факте сексуальных действий в отношении собаки стало известно. 31 мая правоохранители открыли соответствующее дело. Об этом волонтер рассказала в комментарии Суспильному. Она также добавила, что у мужчины изъяли три собаки.

Это стало возможным только после того, как я опубликовала в фейсбуке это сообщение. После того, как они увидели это в социальных сетях от других людей. После кучи звонков,

– сказала Яна Титаренко.

В полиции Одесской области происходит служебная проверка после жалобы зооволонтеров. Если факт того, что правоохранители ничего не делали для преодоления преступления, причастных обещают привлечь к ответственности.

Также известно, что полиции удалось установить личность предполагаемого насильника собак. Против него открыли уголовное производство за жестокое обращение с животными. За такие действия предусмотрено от пяти до восьми лет заключения с конфискацией животного.

Напомним, суд уже вынес приговор 31-летнему киевлянину, который сбросил собаку с лестницы, а затем жестоко избил ее. Его приговорили к 7 годам из-за гибели животного.