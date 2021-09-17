Мужчина набросился на людей в Нидерландах: есть погибшие и раненые
Источник:твитер Politie Overijssel
В Алмело на Западе Нидерландов 17 сентября неизвестный с ножом напал на прохожих. Жертвами стали 2 человека.
Кроме того, известно о как минимум 2 пострадавших в результате. Среди них – и сам нападающий.
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В результате нападения с ножом в Альмело погибли 2 человека. Еще 1 человек получил ранения. Задержали подозреваемого, он также получил ранения,
– говорится в сообщении.
Сейчас ведется расследование.
СМИ сообщают о стрельбе из арбалета
В то же время СМИ сообщают, что в Альмело 2 человек стали жертвами стрельбы. Их убил мужчина, который стрелял в прохожих из арбалета. Чтобы остановить стрелка, правоохранители якобы открыли огонь.
Кроме того, в сети публикуют кадры с места происшествия.
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