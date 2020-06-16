"Красная ветка" киевского метро некоторое время не работала. Виной стал мужчина с ножом, который на станции метро "Берестейская" с ножом в руках спрыгнул на пути и забежал в туннель

Это произошло около 18:00. Мужчина с ножом угрожал нанести себе телесные повреждения. Далее он соскочил на пути и забежал в туннель, сообщили в полиции.

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После этого движение метро на этом участке было остановлено. А на поиски вооруженного мужчины направились полицейские.

Полицейские через полчаса разыскали мужчину с ранением живота в туннеле станции "Шулявская".

На место происшествия полицейские вызвали работников скорой медицинской помощи. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события, а также личность потерпевшего.

Движение метро на "красной ветке" восстановили.