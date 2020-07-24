В Одесской области 60-летний мужчина устроил стрельбу по полицейским. Отстреливался из своего собственного дома, когда к нему, по вызову председателя сельсовета, приехали правоохранители.

Когда мужчина их увидел, начал угрожать оружием. Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

К слову Роман Скрипник захватил заложника в Полтаве и выдвинул единственное требование: что о нем известно

На требование сдаться отреагировал очередными выстрелами. Наконец, его таки задержали и разоружили. У него изъяли пневматический пистолет.



Изъятый пневматический пистолет / Фото Нацполиции

Дело открыли по статье "сопротивление работнику правоохранительного органа", ему грозит до двух лет лишения свободы. Также мужчина пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.



Полицейским удалось задержать мужчину / Фото Нацполиции

Смотрите видео с места обстрела полицейских:

К слову, 23 июля террорист Роман Скрипник захватил в заложники полицейского в Полтаве. Он выдвинул единственное требование – чтобы его не отправляли в тюрьму. Через несколько часов террорист отпустил правоохранителя, а сам убежал в лес. Поиски до сих пор продолжаются.