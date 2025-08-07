Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области.

Что известно об убийстве в селе Водица?

В четверг, 7 августа, в полицию позвонила женщина и заявила о том, что ее сосед вышел из квартиры со следами крови. Она предположила, что тот с ножом напал на свою сожительницу.

На место оперативно прибыли правоохранители. В доме посреди комнаты они обнаружили тело 45-летней женщины с ножевым ранами шеи и признаками удушения. Рядом находился травмированный владелец квартиры, проживавший вместе с погибшей.

Полиция установила, что между парой возник бытовой конфликт, после чего мужчина нанес женщине повреждений, несовместимых с жизнью.

39-летний военнослужащий СЗЧ сначала задушил женщину, затем нанес ей ножевое ранение, а уже после убийства – отрезал себе половой орган,

– пишет журналист Виталий Глагола.