В селе Водица на Раховщине произошло жуткое убийство. Мужчина задушил свою сожительницу, нанес ей удары ножом, после чего сам себе отрезал половой орган.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области.

Что известно об убийстве в селе Водица?

В четверг, 7 августа, в полицию позвонила женщина и заявила о том, что ее сосед вышел из квартиры со следами крови. Она предположила, что тот с ножом напал на свою сожительницу.

На место оперативно прибыли правоохранители. В доме посреди комнаты они обнаружили тело 45-летней женщины с ножевым ранами шеи и признаками удушения. Рядом находился травмированный владелец квартиры, проживавший вместе с погибшей.

Полиция установила, что между парой возник бытовой конфликт, после чего мужчина нанес женщине повреждений, несовместимых с жизнью.

39-летний военнослужащий СЗЧ сначала задушил женщину, затем нанес ей ножевое ранение, а уже после убийства – отрезал себе половой орган,

– пишет журналист Виталий Глагола.