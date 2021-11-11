Поскольку один из работников получил ранение, пришлось вызвать полицию. Это произошло в селе Ракитное примерно в 10 часов утра.

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Пуля пробила руку

Бригада Харьковоблэнерго приехала на улицу Загребля, поскольку там зафиксировали самовольное подключение к сети. Местный житель устроил стрельбу, когда энергетики выходили из машины.

Как следствие, одному из работников пробило руку, которой он прикрывал лицо. В облэнерго призвали не препятствовать работе их работников, поскольку они работают над обеспечением надежного электроснабжения.

Похожий случай раньше

19 мая в Суворовском районе Харькова совершили нападение на других работников этого предприятия. Тогда на коммунальщиков напал мужчина с битой.

Причиной таких действий злоумышленника было недовольство тем, что проводят обрезку деревьев. К счастью, люди тогда не пострадали, а вот автомобиль был побитый.