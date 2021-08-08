Появилось видео взрыва

Инцидент произошел возле дома на улице Кармелюка. Известно, что в результате взрыва пострадал только мужчина, который держал гранату.

На кадрах с места происшествия видно как правоохранители подходят к мужчине. В тот момент из его рук выпала граната. Все полицейские быстро отбежали, а затем раздался взрыв.

Мужчина вышел и положил гранату на землю. Вот идут со щитами. Его окружили. Заломили! Граната! Боже мой,

– выкрикнул автор видео.

Смотрите видео взрыва гранаты в Кривом Роге:

Что известно об инциденте в Кривом Роге