Мужчина подорвался на гранате в Кривом Роге: появилось видео момента взрыва
8 августа 2021 , 22:17Читати новину українською
В Кривом Роге после обеда 8 августа в руках местного жителя взорвалась граната. Очевидцы происшествия опубликовали в сети видео инцидента.
Появилось видео взрыва
Инцидент произошел возле дома на улице Кармелюка. Известно, что в результате взрыва пострадал только мужчина, который держал гранату.
На кадрах с места происшествия видно как правоохранители подходят к мужчине. В тот момент из его рук выпала граната. Все полицейские быстро отбежали, а затем раздался взрыв.
Мужчина вышел и положил гранату на землю. Вот идут со щитами. Его окружили. Заломили! Граната! Боже мой,
– выкрикнул автор видео.
Смотрите видео взрыва гранаты в Кривом Роге:
Что известно об инциденте в Кривом Роге
- По данным СМИ, мужчина, который якобы является ветераном, пришел к зданию горного комбината с 2 взрывчатками. Он требовал, чтобы его впустили внутрь, иначе – взорвет.
- Правоохранители вели переговоры с нападавшим, однако тщетно. В один момент из руки мужчины упала граната. В результате взрыва пострадал только он – мужчине оторвало ногу.
- В полиции журналистам 24 канала рассказали, что 61-летнего пострадавшего увезли в больницу. Он – в тяжелом состоянии. Впрочем, информацию о 2 гранатах и о том, является ли мужчина ветераном, правоохранители не подтвердили.
- Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливают.