Когда патрульные прибыли на место вероятного преступления, водитель был трезвым и никакого оружия не было. Такое неординарное событие произошло 14 июля.

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Расстался с женщиной

Водитель рассказал полицейским о ситуации с сигаретой и они позвонили подозреваемому. Патрульные попросили его выйти, чтобы узнать все детали. 33-летний мужчина вышел к полицейским.



Мужчина заявил на водителя в полицию, потому что тот не хотел дать ему сигарету / Фото патрульной полиции Днепропетровщины

Во время общения с правоохранителями мужчина был пьян. Как объяснил он: развелся с женой и уже несколько дней пьет алкоголь. Кроме того, правоохранители выяснили, что мужчина уже ранее был осужден.

Патрульные составили на него админпротокол за ложный вызов. За это он должен заплатить 850 гривен штрафа.

Обратите внимание! Недавно в Фастове мужчина ночью разбил стекло в машине патрульной полиции. После он пытался убежать, но ему не удалось. Меру пресечения суд изберет ему в ближайшее время.