Мужчина ночью отчаянно пытался перелезть через забор на границе Украины с Россией. Однако нарушителя зафиксировали и сняли на видео возле линии инженерных заграждений в пограничном отделе "Дергачи" на Харьковщине.

Нарушитель следовал со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российского – Нехотеевка, сообщили в ГНСУ. Пограничники зафиксировали незваного гостя с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован эта участок границы.

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Искателя происшествий задержали, когда ему уже удалось преодолеть заградительный забор. За попытку незаконного пересечения госграницы на нарушителя составили протокол административного правонарушения.

Странно, почему на мужчину в добавок не составили протокол за нарушение карантина, ведь нарушитель был без защитной маски.

Смотрите видео, как мужчина перелезал забор из Украины в Россию:



Фото нарушителя во время его неудачного путешествия в Россию / Фото ГПСУ

Пограничники пошутили над ситуацией сообщением на своей странице в фейсбук.

Можно долго наблюдать, как течет вода, горит огонь и… нарушитель пытается преодолеть инженерные препятствия на границе с Россией,

– говорится в сообщении пограничников.

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Сообщение ГПСУ в Фейсбуке