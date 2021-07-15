Об этом инциденте сообщили 14 июля. Злоумышленником оказался 21 летний уроженец Николаевщины.

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Ударил ножом в живот

Потерпевшему 27 лет и он является земляком подозреваемого.

Они в тот день распивали спиртное на улице Академика Королева.

Когда алкоголь закончился, младший парень хотел продолжения.

Однако товарищ отказался покупать выпивку за свой счет.

Тогда злоумышленник схватил нож и ударил потерпевшего в живот.

Прохожие заметили раненого и вызвали скорую.

Какое наказание за такое преступление

Подозреваемого почти сразу задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Если вину задержанного докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В одном из сел Самборского района Львовщины 5 июля 44-летний мужчина избил своего отца. В момент совершения преступления злоумышленник был пьян. Пожилой мужчина сразу умер от полученных травм.