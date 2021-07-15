Мужчина порезал собутыльника в Одессе: не хотел платить за выпивку
15 июля 2021 , 12:32Читати новину українською
Источник:полиция Одесской области
В Одессе мужчина ударил ножом собутыльника. Впоследствии оказалось, что он это сделал из-за нежелания покупать алкоголь. Пострадавший оказался в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом инциденте сообщили 14 июля. Злоумышленником оказался 21 летний уроженец Николаевщины.
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Ударил ножом в живот
- Потерпевшему 27 лет и он является земляком подозреваемого.
- Они в тот день распивали спиртное на улице Академика Королева.
- Когда алкоголь закончился, младший парень хотел продолжения.
- Однако товарищ отказался покупать выпивку за свой счет.
- Тогда злоумышленник схватил нож и ударил потерпевшего в живот.
- Прохожие заметили раненого и вызвали скорую.
Какое наказание за такое преступление
Подозреваемого почти сразу задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Если вину задержанного докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.