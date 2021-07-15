Мужчина порезал собутыльника в Одессе: не хотел платить за выпивку

15 июля 2021 , 12:32
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Источник:

полиция Одесской области

В Одессе мужчина ударил ножом собутыльника. Впоследствии оказалось, что он это сделал из-за нежелания покупать алкоголь. Пострадавший оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом инциденте сообщили 14 июля. Злоумышленником оказался 21 летний уроженец Николаевщины.

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Ударил ножом в живот

  • Потерпевшему 27 лет и он является земляком подозреваемого.
  • Они в тот день распивали спиртное на улице Академика Королева.
  • Когда алкоголь закончился, младший парень хотел продолжения.
  • Однако товарищ отказался покупать выпивку за свой счет.
  • Тогда злоумышленник схватил нож и ударил потерпевшего в живот.
  • Прохожие заметили раненого и вызвали скорую.

Какое наказание за такое преступление

Подозреваемого почти сразу задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Если вину задержанного докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В одном из сел Самборского района Львовщины 5 июля 44-летний мужчина избил своего отца. В момент совершения преступления злоумышленник был пьян. Пожилой мужчина сразу умер от полученных травм.
Автор: Олександр Марчак