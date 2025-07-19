Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. Мужчина своими действиями напугал жителей.

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Почему киевлянин начал стрелять из оружия?

Жительница дома в Дарницком районе сообщила в полицию о том, что она услышала звуки стрельбы во дворе. Патрульные полицейские и следователи приехали на место и обнаружили нетрезвого 36-летнего мужчину с оружием. Как удалось выяснить, киевлянин сидел в беседке и смотрел трансляцию боксерского боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

После того, как эфир завершился, мужчина так обрадовался победе украинца, что совершил 6 выстрелов из травматического пистолета. Четыре пули он выпустил в воздух, а еще два попадания было в дерево.

На месте инцидента полицейские изъяли оружие и гильзы. Их передали на экспертизу.

В Киеве мужчина эмоционально с оружием отметил победу Усика / Фото полиции Киева

Полицейские задержали киевлянина за совершение хулиганских действий. К счастью, от действий спортивного болельщика никто не пострадал. Киевлянину сообщили о подозрении. За содеянное правонарушителю грозит до пяти лет ограничения свободы.