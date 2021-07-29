Мужчина пришел с ножом в сельсовет Одесской области: его обезвредили – видео

29 июля 2021 , 14:55
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Источник:

телеграм-канал "Ху***ая Одесса"

В сельсовет Фонтанской общины Одесской области пришел мужчина с ножом. Он хотел выяснить отношения с работниками учреждения.

Однако злоумышленника быстро обезвредили. Об инциденте сообщили в сети 29 июля.

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Что сняли камеры

  • На видео, которое обнародовали, видно, что это произошло в 10:27.
  • Мужчина зашел в помещение и начал говорить с работниками сельсовета.
  • При этом он держал в правой руке большой кухонный нож.
  • Потом он взял за плечо одного из мужчин, которые с ним заговорили.
  • За спиной злоумышленника прошел парень в черной одежде и резко схватил руку с ножом.
  • Он ее выкрутил и вытащил оружие.
  • Тогда несколько мужчин повалили злоумышленника на пол и вызвали полицию.
  • Какова причина этого инцидента – неизвестно.

Мужчина заходит в сельсовет с ножом: смотрите видео телеграмму "Ху***ая Одесса"

Обратите внимание! Во Львове 10 июля случилась драка у вокзала. Во время нее злоумышленник вытащил нож и ранил 2 оппонентов. Впоследствии оказалось, что потерпевшие должны были ехать в зону ООС.
Автор: Олександр Марчак