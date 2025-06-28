Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Стрелял ли мужчина из поезда по ребенку

Инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур рассказала, что официальных обращений по стрельбе из поезда не поступало.

В ходе мониторинга социальных сетей данное событие было обнаружено работниками полиции и зарегистрировано в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. В дальнейшем будет проведена проверка,

– объяснила Мазур.

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Также журналисты обратились за комментарием к директору Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александру Костюку, чтобы выяснить, поступали ли обращения после инцидента, зафиксированного на видео.

По его словам, никакой информации о таких вызовах он не получал.

Напомним, накануне в Винницкой области в электропоезде "Казатин – Киев" произошла стрельба в результате конфликта между пассажирами. К счастью, обошлось без пострадавших.