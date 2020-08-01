Страшный случай произошел в поезде, который ехал из Мариуполя в Киев, в ночь на 1 августа. Здесь почти голый мужчина начал приставать к одной из пассажирок и сильно ее избил, а потом еще пытался изнасиловать. И все это происходило несмотря на то, что с женщиной вместе в купе находился ее несовершеннолетний сын.

Подробнее о событиях в поезде Мариуполь – Киев

Об инциденте рассказала сама потерпевшая Анастасия Луговая. Соответствующее ее сообщение появилось в фейсбуке. Также женщина опубликовала видео, на которых видно побои.

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По ее словам, мужчина на нее совершил нападение примерно в 3 часа ночи. Тогда она спала в купе с сыном и проснулась от ударов по голове.

Неизвестный проник в наше купе, одетый только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все, что угодно, лишь бы он не бил сына,

– отметила женщина.

После этого злоумышленник немного успокоился и начал приставать к Анастасии, сняв трусы. Она попросила его подождать, потому что нужно было, чтобы сын успокоился и заснул. Зато у голого мужчины тогда была эрекция, и он в таком состоянии гладил и целовал ноги женщины, а на сопротивление говорил: "Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь".

"Я поняла, что нужно как-то вывести мужчину из купе. Я предложила ему выйти, чтобы сын ничего не видел. Он согласился, обернулся в простыню, вывел меня из купе и завел в свое купе. Дверь за мной заблокировал на верхний замок. В купе на столе была разрезана дыня, из которой торчал нож", – говорит Анастасия.

Она добавляет, что кричать не было смысла, поскольку, по ее мнению, если человек смог побить невинную незнакомую женщину, "то зарезать ножом, чтобы не кричала – не проблема".

После мужчина снова начал приставать. Но в это время начал плакать сын потерпевшей и звать ее. Женщина, со своей стороны, поняла, что это шанс на спасение и предложила пойти вместе успокоить сына, потому что тот якобы может разбудить всех.

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На крики женщины никто не реагировал

Выйдя из купе, она забежала к сыну и они босиком побежали к проводнице. Та спала и не понимала, что происходит. В это время голый мужчина по вагону бежал к ним.

Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не отреагировал... Мы нашли защиту у проводницы этого вагона,

– рассказала Анастасия.

По ее словам, до Киева тогда оставалось ехать более 3 часов, и этот поезд частых остановок не делает. Поэтому у нее был выбор: либо останавливать поезд ночью неизвестно где и ждать полицию, или ждать до Киева. И она выбрала второй вариант.

Начальник поезда распорядился, чтобы неизвестного охраняли и не дали возможность ему бежать. Ведь тот угрожал нажать стоп-кран, выбить окно.

В 7:11 утра поезд прибыл в Киев. На станции злоумышленника задержала полиция, которую вызвал муж Анастасии. Другие подробности инцидента женщина пообещала обнародовать позже.

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Официальные комментарии

В пресс-службе Укрзализныци подтвердили факт инцидента. Здесь отметили, что о событиях в поезде Мариуполь – Киев было сообщено машинисту и начальнику. Относительно злоумышленника, то его передали правоохранителям. А те мужчину задержали. Поездная бригада, со своей стороны, предоставила все показания.

Также Укрзализныця попросила прощения у потерпевшей и подчеркнула насущную необходимость возобновления сопровождения поездов дальнего следования сотрудниками полиции.