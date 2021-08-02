В Днепре мужчина убил свою мать и жил с ее трупом несколько дней

На Александра Поля в Днепре нашли труп женщины. Ее накануне убил собственный сын. Об этом в полицию сообщила дочь потерпевшей. После убийства злоумышленник хотел совершить самоубийство.

Тело женщины нашли 1 августа. Патрульная полиция Днепропетровщины подтвердила сам факт происшествия. Однако никаких деталей не предоставила.

К теме Во Львове 25-летний мужчина жестоко убил собственную мать: тело нашли полицейские

Из квартиры доносился неприятный запах

По данным "Днепр Оперативный", инцидент произошел на проспекте Александра Поля, 29. В полицию обратилась женщина и сообщила, что ее мать и брат уже три дня не выходят на связь. К тому же из их квартиры доносится трупный запах.

Впоследствии полицейские приехали на место происшествия. Они хотели попасть в квартиру, но злоумышленник не открывал дверь. Хоть сказал, что ему нужна помощь.

Убил несколько дней назад

Тогда на место инцидента прибыли спасатели и следственно-оперативная группа. Они взломали дверь. Внутри помещения был 41-летний мужчина. Он лежал на диване, а вокруг все было в крови. Возле него на полу лежала 73-летняя мать. На теле у женщины обнаружили многочисленные телесные повреждения.

Сын неоднократно повторял, что убил собственную мать несколько дней назад. Также стало известно, что злоумышленник пытался совершить самоубийство. Мужчина резал руки и шею, пытался повеситься.