Мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете Киева после замечания про маску

В Киеве мужчина пришел в один из супермаркетов без защитной маски. После замечания охранника и перепалки с ним, он достал из кармана гранату и угрожал ее взорвать.

Где произошел конфликт

Угрожал подорвать гранату мужчина в магазине на улице Кудряшова в Киеве. После этого на место происшествия выехали наряд полиции охраны, следственно-оперативная группа и взрывотехники, сообщили в полиции.

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С чего начался конфликт

Мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты. На это он получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать.

Действительно ли у него была граната

Обычно правоохранители в таких случаях пишут "предмет, похожий на гранату". Однако на этот раз в полиции сообщили, что в ходе поверхностного осмотра обнаружили у него гранату РГД-5 (на главном фото) и две сигнальные ракеты. Их направили на проведение соответствующей экспертизы.

Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов.

Что известно о нарушителе и что ему грозит

Мужчиной с гранатой оказался 38-летний уроженец Черкасской области. На текущий момент его задержали.

По данному факту начато расследование по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.