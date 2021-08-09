Харьковчанин заснул после угроз взорвать многоэтажку

В Харькове жители девятиэтажки 8 августа сообщили правоохранителям, что их сосед угрожает сорвать гранату. Однако, когда полиция прибыла, злоумышленник уже спал.

В доме мужчины не обнаружили никаких взрывных предметов. Однако его все же отвезли в психиатрическую больницу.

Этот случай В Харькове мужчина угрожал взорвать многоэтажку: жителей эвакуировали

Людей эвакуировали, а он заснул

После сообщения об угрозе взрыва, патрульные сразу начали эвакуировать жителей соседних квартир. Тогда в дом прибыли следователи, и обнаружили спящим "подрывника". Объяснил ли он свои действия – неизвестно.

Тогда в доме мужчины провели проверку и вызвали скорую помощь. Медики отвезли его в харьковскую психиатрическую больницу №3.

Впоследствии в сети сообщили, что этот мужчина уже состоит на учете психиатра. Однако в полиции эту информацию опровергли.

В телеграм-канале ХС писали, что на место также сразу приехали работники газовой службы. Они отключили газоснабжение во всем доме.

Мужчина, угрожавший взрывом с полицейскими: смотрите видео телеграма ХС

В Харькове 9 июня было похожее событие. Тогда на улице Руслана Плоходько заметили мужчину, который разгуливал с предметом, который был похож на гранату. Очевидцы сообщали, что он угрожал взрывом детям на площадке.