Мужчина упал на рельсы метро в Харькове: как его спасали

В харьковском метро 19 августа мужчина упал на рельсы. Работники подземки сразу начали операцию спасения.

Это произошло в 12:26 на станции "Героев Труда". Пассажир упал по собственной неосторожности.

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Как его спасли

Работники метро сразу отключили напряжение с контактного рельса. Это сделали, чтобы мужчину не ударило током.

Тогда пострадавшего начали доставать. Спасение завершили через 3 минуты после падения. Впоследствии электроснабжение пути восстановили и движение в метро продолжилось.

Это событие не повлияло на график подземки. Всех пассажиров в очередной раз призвали соблюдать все правила пользования метрополитеном.

Похожее событие в столице

В киевском метро утром 25 июня 25-летний пассажир упал на рельсы. Из-за этого там временно ограничили движение.

Мужчина упал между 2 и 3 вагонами поезда. Когда прибыли спасатели, пострадавшего уже вытащили другие пассажиры.