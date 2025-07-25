Жена Манои Праджапата ушла от него из-за ссор и его зависимости от наркотических веществ. Тогда мужчина обратился к "тантрику" – колдуну по имени Сунил, который посоветовал ему принести "жертву" для богини Кали, передает 24 Канал со ссылкой на Indian Express.

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Почему мужчина в Индии убил своего 6-летнего племянника?

По словам полиции, колдун сказал Праджапату, что для ритуала нужно убить ребенка – племянника, взять его кровь, сердце и принести 12 тысяч рупий.

19 июля Праджапат задушил шестилетнего мальчика. Семья забила тревогу, когда ребенок исчез. После поисков тело нашли в сене, в заброшенном доме неподалеку от места, где проживал мальчик.

Полиция обнаружила, что мужчина с помощью инъекций также вытащил из ребенка кровь. Его заподозрили, потому что он был последним, кто видел мальчика живым, и пытался запутать следствие. Во время допроса он признался во всем.

Праджапат хотел с помощью ритуала покорить жену и вернуть ее домой,

– рассказали в полиции.

Праджапата задержали в понедельник, а колдуна Сунила – на следующий день. В полиции отмечают, что преступление было особенно жестоким и что во время таких ритуалов люди могут терять контроль над собой.

Напомним, что на Сумщине задержали 28-летнего жителя Киева. Его подозревают в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли в лесополосе.

Предварительно, мужчина пригласил несовершеннолетнюю на прогулку, во время которой лишил ее жизни.