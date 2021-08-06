После совершения преступления, злоумышленник пытался скрыться, но патрульные задержали его. Инцидент произошел 6 августа.
Интересно Одессит присвоил Tesla товарища: одолжил и перекрасил
- Владелец "Жигули" рассказал, что оставил ключи в салоне авто и тем временем пошел открывать гараж.
- Когда вернулся, то увидел мужчину, который сидел за рулем и начал ехать.
- Однако впоследствии он влетел в припаркованные авто и в бетонный блок.
- Угонщику объявили статью за незаконное завладение авто.
- Ему максимально может грозить ограничение или лишение свободы от 3 до 5 лет.
- На месте работали следователи патрульной полиции Одесской области.
В Одессе мужчина воровал "Жигули", пока владелец открывал гараж / патрульная полиция Одесской области
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