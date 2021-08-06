В Одессе мужчина хотел похитить "Жигули", но попал в ДТП

16:26

На Святослава Рихтера в Одессе мужчина пытался украсть "Жигули". Пока владелец авто открывал гараж, тот сел за руль и начал ехать. Однако сразу влетел в другие авто, которые были рядом. Злоумышленника задержали полицейские.