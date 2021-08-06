В Одессе мужчина хотел похитить "Жигули", но попал в ДТП
6 августа 2021 , 16:26Читати новину українською
Источник:Патрульная полиция Одесской области
На Святослава Рихтера в Одессе мужчина пытался украсть "Жигули". Пока владелец авто открывал гараж, тот сел за руль и начал ехать. Однако сразу влетел в другие авто, которые были рядом. Злоумышленника задержали полицейские.
После совершения преступления, злоумышленник пытался скрыться, но патрульные задержали его. Инцидент произошел 6 августа.
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- Владелец "Жигули" рассказал, что оставил ключи в салоне авто и тем временем пошел открывать гараж.
- Когда вернулся, то увидел мужчину, который сидел за рулем и начал ехать.
- Однако впоследствии он влетел в припаркованные авто и в бетонный блок.
- Угонщику объявили статью за незаконное завладение авто.
- Ему максимально может грозить ограничение или лишение свободы от 3 до 5 лет.
- На месте работали следователи патрульной полиции Одесской области.
В Одессе мужчина воровал "Жигули", пока владелец открывал гараж / патрульная полиция Одесской области
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