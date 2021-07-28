Эту информацию подтвердили журналистам в Одесгорэлектротранс. Инцидент произошел на 5 станции Большого Фонтана.

Актуально В Одессе под трамвай затянуло человека: косил траву на рельсах – видео 18+

Разговаривал по телефону

В предприятии сообщили, что мужчина переходил колею и разговаривал в это время по телефону. Затем он резко решил изменить траекторию движения.

Когда пешеход развернулся и пошел назад, ударился о борт трамвая. Электротранспорт как раз проезжал рядом.

К счастью, пострадавший не получил существенных повреждений. Однако на место все же вызвали скорую. Впоследствии движение транспорта на этом участке возобновилось.



Одессит, врезавшийся лицом в трамвай / Фото телеграмма "Одесса Info"

Обратите внимание! В Харькове 28 июля водитель остановил трамвай, чтобы выйти на перекур. Пассажиры обнародовали видео, где он стоял и разговаривал с товарищем. В это время люди ждали продолжения движения.