Одессит врезался лицом в трамвай, который двигался: просто не заметил

В Одессе мужчина врезался лицом трамвай, который проезжал рядом. Это произошло, потому что он резко пошел в другую сторону. Как следствие, пришлось вызывать скорую.

Эту информацию подтвердили журналистам в Одесгорэлектротранс. Инцидент произошел на 5 станции Большого Фонтана.

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Разговаривал по телефону

В предприятии сообщили, что мужчина переходил колею и разговаривал в это время по телефону. Затем он резко решил изменить траекторию движения.

Когда пешеход развернулся и пошел назад, ударился о борт трамвая. Электротранспорт как раз проезжал рядом.

К счастью, пострадавший не получил существенных повреждений. Однако на место все же вызвали скорую. Впоследствии движение транспорта на этом участке возобновилось.



Одессит, врезавшийся лицом в трамвай / Фото телеграмма "Одесса Info"