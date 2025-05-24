Мужчина выстрелил в себя в укрытии во время атаки по Киеву, он в операционной, – источники

Утром 24 мая в сети появилось сообщение о том, что в Киеве мужчина застрелился в укрытии. Инцидент произошел на Виноградаре.

Сетью распространяется фото из укрытия, на котором изображен мужчина в луже крови, передает 24 Канал.

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Что известно

Источники 24 Канала в полиции сообщили, что мужчина пытался совершить самоубийство. Впрочем, подтверждений его гибели нет. Предварительно его забрали в больницу. Он находится в операционной.

Телеграмм-каналы также пишут, что киевлянин произвел выстрел в голову. Отмечается, что мужчина якобы находился в неадекватном состоянии.

Отметим, что в ночь на 24 мая Киев был под комбинированной атакой врага. На город летели и сотни дронов, и 9 баллистических ракет.

Напомним, ранее в СМИ рассказывали, что в Киеве из окна многоэтажки на улице Ревуцкого выпала женщина 1999 года рождения, от полученных травм она погибла на месте. Столичные телеграмм-каналы отмечали, что погибшая якобы забежала в подъезд жилого дома, поднялась на общий балкон и прыгнула вниз. Вероятно, девушка убегала от отца и мужчины, пытавшихся ее остановить.