На Львовщине мужчина до смерти забил собаку палкой

В полицию 9 февраля поступило сообщение от 41-летнего жителя одного из сел Львовщины о том, что неизвестные убили его собаку. Как стало известно, преступление совершил односельчанин потерпевшего.

Сейчас полицейские еще устанавливают все обстоятельства убийства, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Смотрите также Пушистые интроверты для занятых хозяев: какие породы кошек любят одиночество

Что известно о преступлении

После сообщения от потерпевшего, на месте происшествия работали полицейский офицер общины, оперативники, следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Им удалось установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний односельчанин потерпевшего. Вечером 8 февраля он нанес четвероногому удар палкой по голове, вызвав смертельные травмы.

Чтобы скрыть содеянное, злоумышленник отнес тело собаки от своего дома и спрятал в кустах,

– сообщили в полиции.

По факту преступления открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.