Харьковские правоохранители пока разбираются в ситуации / Полиция Харькова

В Харькове 22 июля появилась информация о том, что неизвестный мужчина захватил заложников. Он вроде бы предупредил, что вооружен и имеет взрывчатку. В полиции говорят, что информация фейковая.