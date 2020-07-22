В Харькове мужчина заявил о захвате заложников: что говорят в полиции
В Харькове 22 июля появилась информация о том, что неизвестный мужчина захватил заложников. Он вроде бы предупредил, что вооружен и имеет взрывчатку. В полиции говорят, что информация фейковая.
Об инциденте сообщила пресс-служба Харьковской полиции. Силовики вместе с взрывотехниками срочно выехали на вызов.
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Что известно о якобы захвате заложников в Харькове
- Местные телеграм-каналы сообщают, что говорится о доме на улице Бондаренковской, 12.
- По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация о захвате заложников не соответствует действительности.
- Харьковские СМИ говорят, что "террористом" оказался 50-летний мужчина с психическим расстройством, а дом, в котором он скрылся, был пустым.
Что известно об обысках в Харькове из-за луцкого террориста
- В Луцке 21 июля террорист Максим Кривош захватил и больше 12 часов удерживал заложников в автобусе. Поздно вечером того же дня его задержали, а заложников освободили.
- В то же время правоохранители выяснили, что у него есть сообщники. Одного из них уже задержали – в Харькове. У него изъяли большой арсенал оружия.
- Наличие такого количества оружия он объясняет тем, что боеприпасы он привез из зоны АТО в 2014 – 2015 годах. С тех пор хранил все якобы для самообороны.
- Следователи установили, что 44-летний мужчина причастен к преступлению. Сейчас он сотрудничает со следствием.