Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковскую областную прокуратуру. Дело уже направили в суд.

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Что известно о покушении?

Сначала житель Ивано-Франковска решил заказать нанесение тяжких телесных повреждений своей жене, с которой находился в процессе развода. К реализации преступного намерения он привлек своего знакомого.

Мужчины вместе подыскали исполнителя – ранее судимого за насильственные преступления. Впоследствии сообщники изменили условия заказа, решившись на убийство женщины.

За выполнение пообещали денежное вознаграждение – 2 000 долларов США.

Преступление удалось предупредить благодаря слаженным действиям правоохранителей. Мужчин задержали, они находятся под стражей.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух местных жителей по факту покушения на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц, а также незаконного приобретения и хранения взрывного устройства.

Обратите внимание! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, накануне полиция Винницкой области предотвратила заказное убийство правоохранителя, которое организовывала киевлянка через криминальных авторитетов за 5 000 долларов США. По данным следствия, мотивом стала личная месть.