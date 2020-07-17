В Киеве произошла курьезная ситуация. Мужчина пытался скрыться от сотрудников полиции и вылез на деревянный крест посреди трассы на одном из выездов из города.

Очевидцы сняли, как несколько полицейских стояли возле молодого человека, который залез на крест. Видео появилось на фейсбук-странице группы "Киев оперативный".

Читайте также Под Херсоном грабитель заснул возле сарая, который только что ограбил

Пользователи смонтировали видео, наложили музыку с текстом, в котором упоминается Иисус Христос, и выложили в сеть с подписью "Так от полиции еще никто не пытался убежать".

На видеоролике мужчина, который одет только в шорты, вылез на четырехметровый крест. Сотрудники полиции зато стояли под ним и ждали, чтобы он слез.

Смотрите видео, как мужчина вылез на крест, убегая от полиции:

Пока неизвестно, почему именно мужчина убегал от полиции. И почему парень решил вылезти на четырехметровый крест.

Заметим, что накануне на табло остановки, которая расположена возле Центрального железнодорожного вокзала Киева, включили порно. Видео транслировалось вместо графика движения общественного транспорта.