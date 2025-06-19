Жуткое убийство на Волыни: мужчина зарезал бывшую жену и тещу на глазах у детей
- На Волыни мужчина убил бывшую жену и ее мать на глазах у двоих детей во время ссоры в День отца.
- Злоумышленник задержан, признал свою вину, ему грозит пожизненное заключение.
На Волыни мужчина жестоко убил свою бывшую жену и ее мать прямо на глазах двух малолетних детей. Трагедия произошла во время ссоры в День отца.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.
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Что известно о двойном убийстве на Волыни
Убийство произошло во время ссоры. В разгар конфликта мужчина схватил нож и напал на свою бывшую жену и ее мать. Обе женщины погибли на месте еще до приезда медиков.
Очевидцами страшной трагедии стали двое малолетних детей. 7-летний мальчик, который пытался защитить родных, тоже получил легкое ранение.
Конфликт случился из-за общего ребенка – 4-летнего Стаса, который жил с матерью, а отец был против этого.
Известно, что в тот день женщина с детьми приехала к бывшему мужу, чтобы поздравить его с Днем отца. Но встреча завершилась ужасной трагедией.
Знакомые женщины рассказали, что она часто страдала от домашнего насилия. Она также заявляла о похищении ребенка, краже банковской карты и угрозы убийством – как в свой адрес, так и в адрес своей матери.
Также женщина обращалась в суд с жалобой на бездействие полиции за невнесение сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.
Правоохранители уже задержали злоумышленника. Он признал свою вину, теперь ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, что в Одессе нашли убитой 7-летнюю девочку. Правоохранители задержали 31-летнего местного жителя, которого подозревают в умышленном убийстве.