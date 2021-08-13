На место сразу прибыли полицейские и зафиксировали это событие. А 12 августа 53-летнему жителю Одессы уже объявили подозрение в совершении преступления.

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Сделал 2 выстрела

Сам инцидент произошел еще в июле. К правоохранителям обратились случайные прохожие, которые стали свидетелями убийства.

Следователи установили, что мужчина совершил 2 выстрела из охотничьего ружья. Животное претерпело повреждения, которые были несовместимы с жизнью и погибло.

Тело алабая направили на судебно-медицинскую экспертизу. Исследование показало, что обнаруженные на теле животного повреждения имели выраженный болезненный характер. Поэтому привели не только к смерти, но и к существенным физическим страданиям.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители расследуют этот случай как жестокое обращение с животными, повлекшее смерть. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Похожий случай недавно

Еще в конце мая в Немышлянском районе Харькова мужчина на глазах у детей застрелил собаку. Перед этим он сказал детям, что хочет поиграть с животным.

Однако он вытащил пистолет и несколько раз выстрелил. Злоумышленнику сообщили о подозрении и ему тоже грозит до 8 лет заключения.