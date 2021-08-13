Одессит застрелил своего алабая: перед смертью заставил страдать

В Одессе мужчина убил собаку из ружья. Он сказал, что сделал это, потому что алабай не выполнял указания во время дрессировки. Специалисты установили, что животное перед смертью еще некоторое время страдало от боли.

На место сразу прибыли полицейские и зафиксировали это событие. А 12 августа 53-летнему жителю Одессы уже объявили подозрение в совершении преступления.

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Сделал 2 выстрела

Сам инцидент произошел еще в июле. К правоохранителям обратились случайные прохожие, которые стали свидетелями убийства.

Следователи установили, что мужчина совершил 2 выстрела из охотничьего ружья. Животное претерпело повреждения, которые были несовместимы с жизнью и погибло.

Тело алабая направили на судебно-медицинскую экспертизу. Исследование показало, что обнаруженные на теле животного повреждения имели выраженный болезненный характер. Поэтому привели не только к смерти, но и к существенным физическим страданиям.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители расследуют этот случай как жестокое обращение с животными, повлекшее смерть. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Похожий случай недавно

Еще в конце мая в Немышлянском районе Харькова мужчина на глазах у детей застрелил собаку. Перед этим он сказал детям, что хочет поиграть с животным.

Однако он вытащил пистолет и несколько раз выстрелил. Злоумышленнику сообщили о подозрении и ему тоже грозит до 8 лет заключения.