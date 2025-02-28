Жестоко избил коня на глазах у людей: на Закарпатье полиция задержала злоумышленника

На Закарпатье правоохранители задержали 37-летнего местного жителя, который издевался над конем. О жестоком избиении животного полиция узнала из видео в соцсетях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области. Указывается, что инцидент произошел в селе Гать Береговского района.

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На Закарпатье мужчина жестоко избил коня

В сети сотрудники полиции обнаружили видео, на котором мужчина издевается над животным – он жестоко бьет коня, а люди вокруг подстрекают его к этому. К счастью, злоумышленника удалось быстро установить и разыскать: им оказался 37-летний местный житель.

При участии ветеринара полицейские провели осмотр и зафиксировали все повреждения., какие фигурант нанес животному,

– говорится в сообщении.

Закарпатца, который издевался над конем, задержали правоохранители / Фото: Национальная полиция

После этого закарпатца доставили в отделение полиции и сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными. Санкция этой статьи предусматривает от трех до пяти лет заключения с конфискацией животного.

Лошадь у злоумышленника полицейские изъяли. При содействии органов местного самоуправления животное удалось разместить в реабилитационном центре. Там ее назвали Мазли, о ней хорошо заботятся и оказывают необходимую помощь!

– сообщили правоохранители.

По словам полиции, сейчас также решается вопрос о привлечении к ответственности других лиц, которые подстрекали мужчину к издевательству над конем.