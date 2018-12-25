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      Мужчина 14 лет ходил с пулей в колене, которая превратилась в свинец

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      Пациент 14 лет ходил с пулей в колене (Иллюстративное фото)
      Пациент 14 лет ходил с пулей в колене (Иллюстративное фото) / summitphysiotherapy.ca

      46-летний мужчина обратился в Чикагскую больницу с жалобой на ухудшение хронической боли в левом колене. Известно, что 14 лет назад он получил огнестрельное ранение в ногу, в один из мыщелков бедренной кости.

      Медики описали этот случай в журнале The New England Journal of Medicine.

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      14 лет назад пуля застряла в кости и хирурги решили ее не вытаскивать. После того, как мужчина снова обратился за помощью из-за хронической боли в колене, ему еще раз сделали рентгенографию. Оказалось, что на протяжении этих лет пуля распалась на части, которые остались в тканях коленного сустава.

      Зліва – куля, яка застрягла 14 років тому, справа – куля, яка частково розпалася
      Слева – пуля, которая застряла 14 лет назад, справа – пуля, который частично распалась

      Как следствие этого – скопление большого количества жидкости. Медики отметили, что в теле мужчины обнаружили повышенное содержание свинца и анемию, которая сопровождает отравление свинцом.

       
      Отравление свинцом – последствия
      • заболевания костной системы, кариес зубов, артропатия;
      • развитие атеросклероза, повышение артериального давления;
      • запор, боли в животе;
      • истощение, потеря веса;
      • почечная недостаточность, нефропатия;
      • снижение способности к оплодотворению из-за пониженной активности сперматозоидов;
      • снижение потенции;
      • анемия, снижение иммунитета;
      • развитие синдрома сатурнизма;
      • уменьшение количества цинка, селена и кальция в организме.

      Чтобы вывести его из организма, пациенту назначили хелатную терапию. Она применяется для лечения отравления тяжелыми металлами, такими как свинец или ртуть.

      Коліно пацієнта після розпаду кулі на свинець
      Колено пациента после распада пули на свинец

      Медики планировали извлечь части пули, однако пациент, не дождавшись операции, исчез.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Отравление
      Источник: 24 Канал
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