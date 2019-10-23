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      ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ

      Мужчина что-то крутил в руке, потом я услышала хлопок, – очевидеца о взрыве на Пушкинской

      23 Читати новину українською
      Взрыв на Пушкинской
      Взрыв на Пушкинской / 24 Канал

      Работница одного из заведений на улице Пушкинской, которая была очевидицей инцидента, в комментарии 24 Каналу рассказала, что мужчины в нетрезвом состоянии сидели на ступеньках, а один из них что-то крутил в руке. Впоследствии послышался громкий взрыв и резкая вспышка.

      Она также отметила, что погибшие были знакомы и часто выходили вместе "на перекур", поскольку во дворе дома расположен ветеранский Фонд воинов АТО, а второй погибший работал охранником соседней офисного здания.

      Важно! На Пушкинской в Киеве прогремел взрыв: погибли два человека – фото и видео

      Они сидели, обнимались... Что-то в руках крутили... Потом мы услышали хлопок и увидели вспышку,
      – рассказала официантка.

      Взрывной волной выбило стекла в доме. Работницу бара и ее подругу ранен осколками стекла. К счастью раны оказались не глубокие.

      Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

      Что известно о взрыве в Киеве?

      Взрыв на Пушкинской произошел в ночь с 22-го на 23 октября и был вызван гранатой. В результате инцидента погибли двое мужчин. Один из них скончался на месте происшествия, другой – в карете скорой помощи.

      В результате взрыва также пострадала девушка. Ее на скорой увезли в больницу. К счастью она отделалась легкими телесными повреждениями, а ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

      Что известно о погибших?

      Одним из погибших был ветеран война на Востоке Украины Виктор Дегтярев - командир подразделения "Купол" с позывным "Сенсей".

      Как удалось выяснить журналистам 24 канала, военный был регулярным посетителем заведения ProRock, рядом с которым и произошел взрыв. Он даже шее постоянного клиента на скидку.

      Віктор Дектярьов,
      Виктор Дегтярев

      Интересно, что два года назад был найден подорванным на гранате еще один боец группы "Купол" – Валентин Гонтар

      Другим погибшим был 42-летний охранник одного из офисных зданий на улице Пушкинской. Пока известно лишь, что звали его Михаилом. По информации полиции, мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом с ними взорвалась граната.

      Взрыв в центре Киева: смотрите видео


       

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Жертвы Взрыв на Пушкинской в Киеве Взрыв
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