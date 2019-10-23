Мужчина что-то крутил в руке, потом я услышала хлопок, – очевидеца о взрыве на Пушкинской

Работница одного из заведений на улице Пушкинской, которая была очевидицей инцидента, в комментарии 24 Каналу рассказала, что мужчины в нетрезвом состоянии сидели на ступеньках, а один из них что-то крутил в руке. Впоследствии послышался громкий взрыв и резкая вспышка.

Она также отметила, что погибшие были знакомы и часто выходили вместе "на перекур", поскольку во дворе дома расположен ветеранский Фонд воинов АТО, а второй погибший работал охранником соседней офисного здания.

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Они сидели, обнимались... Что-то в руках крутили... Потом мы услышали хлопок и увидели вспышку,

– рассказала официантка.

Взрывной волной выбило стекла в доме. Работницу бара и ее подругу ранен осколками стекла. К счастью раны оказались не глубокие.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

Что известно о взрыве в Киеве?

Взрыв на Пушкинской произошел в ночь с 22-го на 23 октября и был вызван гранатой. В результате инцидента погибли двое мужчин. Один из них скончался на месте происшествия, другой – в карете скорой помощи.

В результате взрыва также пострадала девушка. Ее на скорой увезли в больницу. К счастью она отделалась легкими телесными повреждениями, а ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Что известно о погибших?

Одним из погибших был ветеран война на Востоке Украины Виктор Дегтярев - командир подразделения "Купол" с позывным "Сенсей".

Как удалось выяснить журналистам 24 канала, военный был регулярным посетителем заведения ProRock, рядом с которым и произошел взрыв. Он даже шее постоянного клиента на скидку.



Виктор Дегтярев

Интересно, что два года назад был найден подорванным на гранате еще один боец группы "Купол" – Валентин Гонтар

Другим погибшим был 42-летний охранник одного из офисных зданий на улице Пушкинской. Пока известно лишь, что звали его Михаилом. По информации полиции, мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом с ними взорвалась граната.

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