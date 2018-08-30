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Мужчина имеет психические расстройства: стали известны подробности родительского плена в Киеве

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Ночью 30 августа в Киеве мужчина с 4 детьми забаррикадировался в квартире и угрожал применить оружие. По словам жены злоумышленника, он имеет психические расстройства.

Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Как рассказала жена злоумышленника, в полночь ее муж начал с ней ругаться из-за ревности, он приревновал ее к коллегам с работы. После ссоры жена ушла спать с наименьшей дочерью. Среди ночи пришел муж и выдернул от нее ребенка, при этом сказав, что "он должен спать со своей женой, а не дети".

Мужчина очевидно начал угрожать жене, женщина выскочила из квартиры, а он взамен заперся.

Во-первых, он набросился на меня, а потом, когда я сбежала, начал оскорблять старшую дочь,
– заявила потерпевшая.

Соседи рассказали, что они проснулись из-за шума из квартиры, в которой произошел инцидент, в 4 утра, однако отмечают, что скандалы в семье не часты. По словам жены и знакомых, мужчина имеет психические расстройства. Теперь ему грозит несколько лет тюрьмы.

Сейчас стало известно, что социальные службы забрали детей. Сейчас состояние детей удовлетворительное. Известно, что самой старшей девушке из четырех детей 13 лет, наименьшей – около 2.

Как выяснилось, супружеская пара находится в разводе еще с 2014 года, но женщине с детьми пойти некуда, а выгнать мужа она не может, поэтому они вынуждены проживать вместе в небольшой квартире. Семья является малообеспеченной. Женщина работает на разных работах, однако мужчина работы не имеет.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Полиция Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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