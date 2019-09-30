Мужчина изнасиловал нетрезвую знакомую и бросил в лесу
Происшествие произошло в городе Изюм: мужчина предложил провести нетрезвую знакомую домой. Однако вместо дома он завел ее в лес, и совершил над ней надругательство.
После совершенного 57-летний мужчина пытался запутать следы. Как сообщили в полиции Харьковщины, насильник позвонил на горячую линию и соврал, что видел, как женщину выбросили незнакомцы из грузовика.
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Однако, правоохранителям еще до начала расследования стало ясно, что насильником является сам вызывающий абонент. Оказалось также, что он уже неоднократно сидел в тюрьме.
47-летнюю пострадавшую доставили в местную больницу. Информации о ее состоянии на данный момент нет.
В Изюме мужчина изнасиловал свою знакомую / Фото полиции
Насильник сейчас находится в изоляторе временного содержания.