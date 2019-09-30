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      Мужчина изнасиловал нетрезвую знакомую и бросил в лесу

      2 Читати новину українською
      Он воспользовался тем, что знакомая была нетрезвой
      Он воспользовался тем, что знакомая была нетрезвой / npu.gov.ua

      Происшествие произошло в городе Изюм: мужчина предложил провести нетрезвую знакомую домой. Однако вместо дома он завел ее в лес, и совершил над ней надругательство.

      После совершенного 57-летний мужчина пытался запутать следы. Как сообщили в полиции Харьковщины, насильник позвонил на горячую линию и соврал, что видел, как женщину выбросили незнакомцы из грузовика.

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      Однако, правоохранителям еще до начала расследования стало ясно, что насильником является сам вызывающий абонент. Оказалось также, что он уже неоднократно сидел в тюрьме.

      47-летнюю пострадавшую доставили в местную больницу. Информации о ее состоянии на данный момент нет.

      В Ізюмі чоловік зґвалтував свою знайому
      В Изюме мужчина изнасиловал свою знакомую / Фото полиции

      Насильник сейчас находится в изоляторе временного содержания.

      blog_ava
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      Теги: Криминал
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