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      Мужчина, которого СМИ подозревают в двойном убийстве в Харькове, прокомментировал обвинения

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      Харьковские СМИ называют имена двух возможных подозреваемых в убийстве местных студенток: оба, как и жертвы, родом из Турции. Один из них – парень убитой девушки, другой – спортсмен, фитнес-тренер Альмадани Адель Тайсир, отвергает все обвинения, которые посыпались на него.

      Видео, на котором фитнес-тренер Альмадани Адель Тайсир ведет свой блог, заполонило харьковские соцсети и некоторые интернет СМИ. Именно его пресса и блогеры принялись подозревать в причастности к жестокому убийству.

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      Опубликовали даже его документы: прописка украинца турецкого происхождения совпадает с адресом, где нашли убитых девушек.

      О том, что он якобы причастен к двойному убийству, мужчина узнал из соцсетей. Тайсир отметил, что у него есть алиби: работает и проживает в другой стране. В своем аккаунте в Instagram он отметил, что надеется на публичные извинения за клевету.

      https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201901/1091208_5564738.png?201901153529

      Кроме этого, местном харьковском изданию удалось пообщаться с человеком. "Адель рассказал, что в новогоднюю ночь был в Москве и прислал видео, которое якобы это подтверждает и скриншоты с билетами на самолет в российскую столицу", – сообщили в издании "Харьков LIVE" на своей Instagram-странице.

      "По его словам, у полиции есть доказательства, что преступление совершил бывший парень одной из студенток. Адель заверил, что харьковские правоохранители ни разу не выходили на контакт с ним", – отметили в "Харьков LIVE".

      Адель Тайсіра
      Альмадани Адель Тайсир

      Как оказалось, Адель – родственник владелицы квартиры, в которой убили девушек. И детективная история на этом не закончилась: саму хозяйку квартиры, которая жила в соседнем доме, за несколько недель до Нового года также нашли мертвой. В комментарии изданию "Харьков LIVE" мужчина отметил, что 81-летняя женщина умерла от инфаркта.

      В полиции до сих пор не готовы озвучить вероятных подозреваемых двойного убийства.

      Проводятся следственные действия: устанавливаются свидетели и очевидцы. А также розыскиваются лица, причастные к совершению данного преступления,
      – прокомментировал Сергей Чиж, начальник следственного управления полиции Харьковщины.

      Тело одной из студенток уже забрали ее родственники. Другая семья встретит гроб на родине в Турции. Накануне 24 канал сообщал, что в одной из харьковских квартир на улице Валентиновской нашли мертвыми студенток с перерезанным горлом.

      Их обнаружил однокурсник, который еще 31 декабря забил тревогу из-за того, что ни одна из девушек не отвечала на телефонные звонки. В заведении, где учились девушки, отметили, что они были прилежными студентками.

      Парень начал их искать одним из первых, затем в контакт вступили родители. Мы никогда не получали информацию о каких-то проблемах в отношениях студенток, например, с одногруппниками,
      – заверил директор Института международного образования ХНУ им. Каразина Алексей Навроцкий.

      В доме, где девушки арендовали квартиру, ничего подозрительного не слышали даже соседи. О беде же узнали уже тогда, когда приехали правоохранители. И жертв в этой истории могло быть больше, ведь полицейские еще и предотвратили взрыв газа в квартире.

      По факту двойного убийства в полиции открыли уголовное производство. За содеянное грозит до 15 лет заключения.

      Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что один из подозреваемых, знакомый девушек, покинул территорию Украины. Правоохранители также отметили изданию, что главным подозреваемым по делу является не владелец квартиры. 24 каналу информацию о выезде подозреваемого из Украины в полиции Харькова не прокомментировали.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Харькова Новости Турции Жертвы Студенты
      Источник: 24 канал
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