Мужчина, который переплыл Днепр в Гидропарке, приехал на лошади к Авакову: фото

Ранее суд оштрафовал Валентина Бурьянова за то, что он пытался переплыть Днепр возле Гидропарка, чтобы несмотря на запрет попасть на спортивную площадку. Теперь он прибыл под здание МВД на коне, чтобы передать обращение к министру Арсену Авакову.

Текст обращения после доставки оригинала министру внутренних дел Бурьянов опубликовал в своем фейсбуке.

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Как и обещал, публикую обращение, которое я завез вечному министру. Учитывая их "ящик", который не так часто проверяется, я продублировал обращение по почте,

– написал мужчина.

Бурьянов пообещал позже объяснить свой поступок. Во время трансляции он отметил, что хочет показать "средневековье, которое воцарилось в правоохранительной системе".



Обращение Валентина Бурьянова к Арсену Авакову / Фото с Фейсбук Бурьянова



Бурьянов обратился к министру из-за случая в Гидропарке / Фото с Фейсбук Бурьянова

Что известно о попытке Бурьянова переплыть Днепр

6 апреля Бурьянова не пустили на спортплощадку в Гидропарке из-за карантинных ограничений.

Однако мужчина не сдался и пытался добраться до площадки, переплыв реку.

Полицейские поймали его на другом берегу.

На Бурьянова составили административный протокол по статье о нарушении карантина. Эта санкция предусматривает от 17 до 34 тысяч штрафа.