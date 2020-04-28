19:22
28 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17

      Мужчина, который переплыл Днепр в Гидропарке, приехал на лошади к Авакову: фото

      - Читати новину українською
      Пловец из Гидропарка Бурьянов приехал на коне к Авакову: фото
      Пловец из Гидропарка приехал на коне к Авакову / Фейсбук Бурьянова

      Ранее суд оштрафовал Валентина Бурьянова за то, что он пытался переплыть Днепр возле Гидропарка, чтобы несмотря на запрет попасть на спортивную площадку. Теперь он прибыл под здание МВД на коне, чтобы передать обращение к министру Арсену Авакову.

      Текст обращения после доставки оригинала министру внутренних дел Бурьянов опубликовал в своем фейсбуке.

      Обратите внимание Конфликт в Гидропарке Киева: как наказали спортсмена, напавшего на журналистов

      Как и обещал, публикую обращение, которое я завез вечному министру. Учитывая их "ящик", который не так часто проверяется, я продублировал обращение по почте,
      – написал мужчина.

      Бурьянов пообещал позже объяснить свой поступок. Во время трансляции он отметил, что хочет показать "средневековье, которое воцарилось в правоохранительной системе".

      звернення бурянова до авакова
      Обращение Валентина Бурьянова к Арсену Авакову / Фото с Фейсбук Бурьянова

      звернення бурянова до авакова
      Бурьянов обратился к министру из-за случая в Гидропарке / Фото с Фейсбук Бурьянова

      Что известно о попытке Бурьянова переплыть Днепр

      • 6 апреля Бурьянова не пустили на спортплощадку в Гидропарке из-за карантинных ограничений.
      • Однако мужчина не сдался и пытался добраться до площадки, переплыв реку.
      • Полицейские поймали его на другом берегу.
      • На Бурьянова составили административный протокол по статье о нарушении карантина. Эта санкция предусматривает от 17 до 34 тысяч штрафа.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину Інфографіка 24 канал
      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Мир животных Курьезные новости Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Арсен Аваков Министерство внутренних дел Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      сегодня , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Я такого не помню за все годы работы, – огнеборец о пожаре на Житомирщине
      сегодня , 19:10 Я такого не помню за все годы работы, – огнеборец о пожаре на Житомирщине
      Євгенія Мазур