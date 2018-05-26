Мужчина, который повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына", обвинил во всем водку

В Москве полиция поймала мужчину, который повредил картину Ильи Репина "" Иван Грозный убивает своего сына "в Третьяковской галерее. Нарушитель заявил, что напал на картину после того, как выпил сто граммов водки и его "накрыло".

Об этом он говорит в видео, которое распространили российские правоохранители, пишет РИА Новости.

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Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел, уже хотел было идти, в буфете выпил сто грамм водки и чего-то ... Водку не пью, вот и накрыло,

– подтвердил свое преступление злоумышленник.

Также сообщается, что мужчина приехал из Воронежа.

Напомним, стало известно, что в Москве в Третьяковской галерее мужчина повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына". Злоумышленник порезал картину с помощью куска стекла.