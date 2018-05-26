15:11
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    21°C 11°C
  • понедельник
    24°C 10°C
  • вторник
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
Вєсті Кремля
23:34, 25 мая
Вести.UA. Иво Бобул идет в президенты. Цирк Верховной Рады
Вєсті.UA
22:13, 25 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Мужчина, который повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына", обвинил во всем водку

70 Читати новину українською
Мужчина, который повредил картину
Мужчина, который повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына", обвинил во всем водку / Фото из открытых источников

В Москве полиция поймала мужчину, который повредил картину Ильи Репина "" Иван Грозный убивает своего сына "в Третьяковской галерее. Нарушитель заявил, что напал на картину после того, как выпил сто граммов водки и его "накрыло".

Об этом он говорит в видео, которое распространили российские правоохранители, пишет РИА Новости.

Читайте также: У нас своих предателей хватает, – Приходько о лишении Кобзона наград Украины

Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел, уже хотел было идти, в буфете выпил сто грамм водки и чего-то ... Водку не пью, вот и накрыло,
– подтвердил свое преступление злоумышленник.

Также сообщается, что мужчина приехал из Воронежа.

Напомним, стало известно, что в Москве в Третьяковской галерее мужчина повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына". Злоумышленник порезал картину с помощью куска стекла.

Теги: Курьезные новости Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
сегодня, 14:30 Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 1683
З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
сегодня, 14:00 З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
Христина Бердинських 198
2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
сегодня, 12:01 2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
Петро Охотін 439
Украина – Грузия: общий враг Россия
сегодня, 11:00 Украина – Грузия: общий враг Россия
Настя Сукач 307
Все тягости
сегодня, 08:40 Все тягости "военной" службы на Россию в "ЛНР"
Ольга Черненко 1737
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук