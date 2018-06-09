Мужчина не успел схватить за руку: в Киеве женщина выпала с 11-го этажа

В субботу, 9 июня, жительница Киева выпала из окна 11-этажного дома, умерла еще до приезда скорой помощи.

Об этом сообщил сайт dtp.kiev.ua в Facebook.

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Трагедия произошла на улице Ахматовой, 28.

По словам мужчины, он хотел затащить женщину в квартиру, на всю улицу кричал "люди помогите". Та сначала пыталась забраться обратно, но не смогла, продержалась 20 секунд и упала.

Женщина выпала из окна 11-этажного дома

Умерла на месте, еще до приезда скорой помощи. Детали пока не известны.

Напомним, относительно недавно в Киеве ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал с 12-го этажа. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.