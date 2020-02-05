Мужчина, от которого отказались родные, пишет картины в больничной палате: трогательное видео

На Херсонщине полупарализованный мужчина в больничной палате пишет картины. Так спасается от депрессии. Из-за болезни он остался один, потому что его бросили даже родные люди.

59-летний Игорь Евтухов инвалид первой группы. Несколько лет назад мужчина перенес инсульт. Из-за парализованной одной стороны пациент не может ходить, только сидеть.

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Уже третий месяц мужчина находится в сельской больнице, так как родные отказались за ним ухаживать. Поэтому, односельчане добились, чтобы временно его поселили сюда.

"Ситуация у него была критическая, отказались практически от него большинство. И пришли люди с вопросом, что можно сделать? Мы ему провели три лечения. А потом он остался", – пояснил заведующий терапевтическим отделением больницы Павел Хомячук.



59-летний художник Игорь Евтухов

Но серьезная болезнь и испытание мужчину не сломали, а наоборот – даже на больничной койке художник занимается любимым делом. Рисует еще с пяти лет, хотя на художника никогда не учился. Что интересно, до болезни расписал местный храм. Картины Игоря Евтухова есть и за рубежом, и в домах односельчан.



Картина, которую нарисовал Игорь Евтухов в больничной палате



У мужчины парализована левая часть тела

В больницу краски и кисти мужчине приносят односельчане. Брошенный художник о родных, которые от него отреклись, говорит только хорошее. Лишь глаза выдают боль.

Своего пациента очень любит персонал сельской больницы, однако, не скрывают – держать его здесь постоянно не имеют права. Господину Игорю не помешала бы санаторная реабилитация, а еще – любовь и внимание близких.