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      Мужчина, от которого отказались родные, пишет картины в больничной палате: трогательное видео

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      На Херсонщине полупарализованный мужчина в больничной палате пишет картины. Так спасается от депрессии. Из-за болезни он остался один, потому что его бросили даже родные люди.

      59-летний Игорь Евтухов инвалид первой группы. Несколько лет назад мужчина перенес инсульт. Из-за парализованной одной стороны пациент не может ходить, только сидеть.

      К слову: В Италии случайно нашли украденную картину стоимостью 60 миллионов евро

      Уже третий месяц мужчина находится в сельской больнице, так как родные отказались за ним ухаживать. Поэтому, односельчане добились, чтобы временно его поселили сюда.

      "Ситуация у него была критическая, отказались практически от него большинство. И пришли люди с вопросом, что можно сделать? Мы ему провели три лечения. А потом он остался", – пояснил заведующий терапевтическим отделением больницы Павел Хомячук.


      59-летний художник Игорь Евтухов

      Но серьезная болезнь и испытание мужчину не сломали, а наоборот – даже на больничной койке художник занимается любимым делом. Рисует еще с пяти лет, хотя на художника никогда не учился. Что интересно, до болезни расписал местный храм. Картины Игоря Евтухова есть и за рубежом, и в домах односельчан.

      художник
      Картина, которую нарисовал Игорь Евтухов в больничной палате


      У мужчины парализована левая часть тела

      В больницу краски и кисти мужчине приносят односельчане. Брошенный художник о родных, которые от него отреклись, говорит только хорошее. Лишь глаза выдают боль.

      Своего пациента очень любит персонал сельской больницы, однако, не скрывают – держать его здесь постоянно не имеют права. Господину Игорю не помешала бы санаторная реабилитация, а еще – любовь и внимание близких.

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      Автор: Марина Савченко
      Теги: Новости Украины Новости Херсона Новости культуры
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