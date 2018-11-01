Мужчина по-жестокому расправился с собственной женой после ссоры и ее громких слов

29 октября в селе Феськи, что на Харьковщине, 32-летний житель Золочевского района после ссоры набросился на свою жену и в итоге задушил ее, а потом, чтобы скрыть следы преступления, еще и пытался инсценировать изнасилование.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в области.

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Как выяснили правоохранители, вечером накануне супруги находились дома, но между ними возникла ссора на почве ревности. В частности, мужчину изрядно разозлили слова жены о ее намерении расстаться, поэтому он внезапно набросился на нее и задушил.

"Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перенес тело убитой в заброшенное здание тракторной бригады и раздел, пытаясь инсценировать изнасилование. На следующее утро он обратился в местную полицию с заявлением об исчезновении жены. У 30-летней женщины остался несовершеннолетняя ребенок", – добавляют в полиции.



Злоумышленник перенес тело убитой в заброшенное зданик тракторной бригады и раздел, пытаясь инсценировать изнасилование

Сейчас мужчина задержан. Его действия квалифицированы по статье об умышленном убийстве. Кроме того, следователи изъяли вещественные доказательства, а также правоохранители назначили все необходимые экспертизы.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в начале октября в Немышлянскому районе Харькова нашли изуродованное тело мертвого мужчины. Впоследствии судебно-медицинские эксперты обнаружили у него травмы, на отдельных участках были срезаны мягкие ткани и кожа, а голова отделена от туловища. Кроме того, правоохранители выяснили, что погибшим оказался 45-летний харьковчанин, а убили его отец и сын, которые с ним случайно познакомились и на улице употребляли алкоголь. По словам 20-летнего парня, после преступления его отец отваривал человеческое мясо и ел.