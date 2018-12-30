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      Мужчина погиб от взрыва гранаты в Харькове

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      В Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина (иллюстративное фото)
      В Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина (иллюстративное фото) / Соцсети

      Утром 30 декабря в Харькове на улице Зеленодольской нашли тело неизвестного мужчины, который получил смертельные ранения в результате взрыва гранаты.

      Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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      "Информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции 30 декабря около 08:00. На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения и специалисты взрывотехнического управления полиции. Сотрудники полиции изъяли с места происшествия запал ручной гранаты РГД-5", – отметили правоохранители.

      Граната, Харків, жертви, вибух, поліція, Кримінал

      На месте происшествия правоохранители обнаружили запал ручной гранаты РГД-5

      Добавим, что по факту инцидента открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием "самоубийство".

      Сейчас полицейские принимают меры по установлению обстоятельств происшествия и личности погибшего.

      Напомним, недавно в Павлограде Днепропетровской области мужчина бросил гранату (предварительно РГД-5) в помещение банка. В результате здание подверглось определенным повреждениям, из людей никто не пострадал.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Взрыв Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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