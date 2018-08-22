Мужчина воровал оружие из Института сухопутных войск в Киеве и продавал его после модификации

42-летний уроженец Кыргызстана, проживающий в Киеве, занимался продажей оружия, вероятно похищенного со складов Киевского института сухопутных войск.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что мужчина в прошлом закончил Институт сухопутных войск Украины по специальности инженера-конструктора, где затем некоторое время работал.

В последнее время мужчина занимался частным предприятием в сфере технического обслуживания и ремонта автомобилей.

На территории гаражного кооператива, в Соломенском районе столицы, мужчина оборудовал настоящую мастерскую по ремонту и переработке разного рода огнестрельного оружия, в том числе автоматического. По предварительной информации большинство комплектующих и уже собранных образцов бывший сотрудник военного института украл именно с его складов. Еще часть деталей он заказывал через налаженный канал,

– говорится в сообщении.

После постановления суда правоохранители провели санкционированный обыск в гараже мужчины, в результате которого были изъяты: 3 автомата "Калашникова", пистолет системы "Стечкина", пистолет "Макарова", пистолет "КОМПАКТ", револьвер "Магнум", 3 пистолета "Блоу Магнум", пистолет без ударноспускового механизма "Магнум", 2 гранаты "РГД-5" и запалы к ним, 19 магазинов к автомату Калашникова, 6 магазинов к пистолетам, комплектующие части к автоматам и пистолетам, около 400 патронов различного калибра, 3 ракетницы, 2 арбалета, 23 стрелы и порох.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Фигуранту инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьей 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статье 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК Украины. Кроме того, устанавливаются личности сообщников задержанного и его клиенты.