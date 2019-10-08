В столичном офисе метрополитена, что находится на улице Большая Васильковская, повесился мужчина. Он затянул веревку на батарее между вторым и третьим этажами.

Утром 8 октября шокированный работник подземки вызвал скорую и правоохранителей, пишет "Информатор Киев".

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Однако медики лишь констатировали смерть мужчины. Сейчас полиция выясняет, как мужчина пробрался на закрытую территорию и что заставило его покончить с жизнью. По предварительной информации, он был 40-летним бомжом, записки у него не было.



Мужчина покончил жизнь самоубийством в центре столицы