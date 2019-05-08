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      Мужчина предложил женщине пожениться после того, как она случайно нашла кольцо в рыбе: фото

      37 Читати новину українською
      Мужчина предложил женщине пожениться после того, как она случайно нашла кольцо в рыбе
      Мужчина предложил женщине пожениться после того, как она случайно нашла кольцо в рыбе / thesun.co.uk

      В Великобритании девушка случайно нашла внутри пойманной рыбы золотое обручальное кольцо. Бойфренд решил не медлить и предложил любимой выйти за него замуж.

      Кристофер Эггинтон и его девушка Сандра Бидгуд рыбачили в британском городе Рагби, пишет The Sun.

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      Часть улова влюбленная пара выпустили обратно в воду, а себе на ужин оставила только две рыбины.

      Вечером Сандра начала потрошить рыбу, а потом закричала от радости, увидев в ней обручальное кольцо. Бойфренд девушки сразу предложил любимой выйти за него замуж и получил согласие.

      Кристофер утверждает, что не планировал делать предложение любимой так. Он не прятал обручальное кольцо в рыбу. Мужчина предполагает, что рыба могла просто проглотить украшение до того, как он ее поймал.

      Я давно хотел жениться, но не мог решиться. Мне нужен был небольшой толчок от друга с жабрами, чтобы набраться смелости,
      – признался Кристофер.

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      Мужчина предложил женщине вступить в брак после того, как она случайно нашла кольцо в рыбе//Фото: The Sun

      blog_ava
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      Теги: Мир животных Великобритания Курьезные новости
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